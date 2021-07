Abdoulaye Sow déserte le ministère de l’Urbanisme et bat campagne pour Augustin

En nommant celui qui n’a pas encore démissionné de la vice-présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la tête du ministère de l’Urbanisme, Macky SALL a conforté le cumul des fonctions.

Une situation loin d’incommoder Abdoulaye SOW. En effet, ce dernier a déserté son département pour faire le tour des différentes ligues de football. Ce pour battre campagne pour la réélection d’Augustin SENGHOR à la présidence de la FSF.

Ce mardi, le ministre était à Kaolack où il a rencontré les responsables du football local. Meeting au cours duquel, il a cassé beaucoup de sucre sur le dos du concurrent de son candidat. « On ne peut pas les comparer. Mady a le droit d’aller se battre mais un homme comme ça sans expérience ni vécu, lui confier notre fédération, c’est reprendre ce que nous avons fait depuis plus de 12 ans… », a-t-il soutenu. Pour le ministre de l’Urbanisme, repris par DakarActu, « ce n’est pas Mady le candidat contre SENGHOR » . A l’en croire, « ce sont des lobbies cachés qui sont contre SENGHOR parce que SENGHOR est honnête et qu’ils ne veulent pas qu’il soit à la tête du Sénégal et de l’Afrique ».

Pourtant, avant de se lancer dans la campagne pour un quatrième mandat d’Augustin SENGHOR, Abdoulaye SOW était aux premières loges quand Macky SALL a démarré sa tournée dite économique. Pour dire que, depuis un bon bout de temps, le ministre de l’Urbanisme s’occupe plus d’élections que de logements.

Source : Walf