« Que se passe-t-il entre l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, patron de la société Ecotra, et Mouminatou Kébé dite Moumy ? Les deux personnalités, jadis très proches, se livrent à une guerre judiciaire sans merci. La preuve, par l’affaire 75/2020 qui a été appelée, avant-hier, à la barre des référés du tribunal de commerce de Dakar. Des sources autorisées renseignent qu’Abdoulaye Sylla réclame à Moumy Kébé la rondelette somme de 250 millions de Fcfa qu’il lui aurait prêtée. Ce que conteste la femme d’affaires », rapporte Libération dans sa parution du jour.

Le journal d’en rajouter une couche : « N’empêche, le patron d’Ecotra est passé à l’acte en lui servant une injonction de payer avant de saisir les comptes de la fille de feu Ndiouga Kébé logés à la Sgbs, à Ecobank et à la Cbao. De suite, Moumy Kébé, qui conteste ce prêt, jure que c’est plutôt Abdoulaye Sylla qui lui doit de l’argent, et de faire une opposition. Le dossier a été renvoyé au 9 mars pour vérification et, éventuellement, une mainlevée ».