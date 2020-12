Abdoulaye Wade affaibli…Le PDS sans chef

Abdoulaye Wade a-t-il encore la force de se battre ? A 94 ans, le vieux pape du Sopi reste toujours le Secrétaire général national du PDS et seul maître à bord, refusant de céder sa place aux plus jeunes. Le PDS, malgré les opérations de vente des cartes, risque de souffrir d’un manque de leadership. Le Vieux n’a pas de numéro 2.

PDS : Me Abdoulaye Wade de plus en plus solitaire

Le vieux Pape du Sopi, ancien Président de la République du Sénégal Me Abdoulaye Wade est vraiment un homme solitaire. Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS), il reste seul maître à bord de ce parti, malgré âgé de 94 ans. Me Abdoulaye Wade refuse toujours de céder sa place aux plus jeunes au sein de son parti.

Le vieux leader charismatique ne veut avoir de cesse, ni de répit tant qu’il ne se fera succéder par son fils Karim Wade. Il en a fait une obsession. Il en a fait un défi. De la place, il y en a que pour son fils Karim. Un garçon subitement mis au-devant de la scène que parce que rendu puissant lorsque son père, opposant emblématique, était devenu Président de la République du Sénégal. Tous les larbins de la République avaient été sous ses pieds. Il avait été désigné comme étant le digne successeur de son père à la tête de la République du Sénégal et du PDS.

Le plan succédant son père au pouvoir, ayant échoué momentanément, tout se porte actuellement pour qu’il soit secrétaire général national du PDS. Un schéma dressé, mais qui ne peut tenir jusqu’à présent. Karim Wade est contesté par des libéraux légitimes au sein du PDS. Et son père Me Abdoulaye Wade persiste toujours dans son désir de le porter à la tête du PDS, à sa place. Me Abdoulaye Wade veut placer son fils à la tête de son parti pour lui succéder, alors que des pans entiers du PDS s’y opposent.

Avec ses antécédents judiciaires, Karim Wade est loin du Sénégal. Il est en « exil » au Qatar. Il a peur de retourner au Sénégal. Karim est un véritable poltron qui pense que tout le monde doit lutter à sa place, pour qu’il parvienne à ses fins. Karim Wade préfère, au moment où le peuple sénégalais est en lutte, se conforter dans sa luxueuse suite de l’hôtel Sheraton de Doha, privilégiant ainsi l’air du Golfe persique à la brise polluée de la Pointe des Almadies. Des militants du PDS, l’histoire retiendra sans doute que le fils du secrétaire général national demeure le plus poltron.

La rédaction de Xibaaru