Abdourahmane Diouf : « Le président de la République a perdu le pouvoir »

A quelques jours du grand Magal, le ballet des hommes politiques se poursuit à Touba. C’est dans ce cadre que Dr Abdourahmane Diouf et sa délégation ont été reçus hier respectivement par Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Au terme de sa visite de courtoisie dans la cité religieuse pour apporter sa contribution au Magal, le leader du parti «Awalé» s’est prononcé sur la situation politique du pays.

« Je suis venu à Touba pour faire du ziar dans le cadre des préparatifs des festivités du Safar. Le Sénégal traverse des moments qui ne sont pas évidents du point de vue de la cherté de la vie, du point de vue des inondations et du point de vue du climat politique. Il est extrêmement important qu’il y ait une communion des cœurs et ces exemples nous viennent des chefs religieux, en l’occurrence Touba qui joue un rôle de régulateur dans le dialogue social et politique » a-t-il déclaré d’emblée devant la presse.

Dr Abdourahmane Diouf n’a pas manqué de faire la leçon au président Macky Sall. Selon lui, le chef de l’Etat doit comprendre les enjeux et lire avec beaucoup d’humilité les résultats des élections législatives. « Pour la première fois depuis 1960 et sur 13 législatures, aucun président de la République du Sénégal n’a été mis en situation de ballottage pareil à l’assemblée nationale. Il doit avoir la modestie de lire les résultats. Le pouvoir ne lui appartient pas exclusivement », a-t-il observé.

Le président Macky Sall doit se concerter avec ceux qui ont obtenu la confiance des Sénégalais pour que nous vivions les 16 mois qui lui restent dans la paix, considère le Président du parti Awalé au micro de Seneweb. « Le président Macky Sall doit reconnaître qu’il n’a plus la totalité du pouvoir entre ses mains, que l’opposition a une partie du pouvoir et que nous allons vers un gouvernement concerté. En réalité, le président de la République a perdu le pouvoir. Il n’a plus la majorité qui lui permet d’exercer son pouvoir », insiste Dr Abdourahmane Diouf.

Pour lui, « si le chef de l’Etat Macky Sall continue à vouloir gouverner de façon solitaire avec son camp, cela veut qu’il n’a pas compris les enjeux. Et cela veut dire que nous allons vers le chaos s’il ne revient pas à de meilleurs sentiments », selon Dr Abdourahmane Diouf.