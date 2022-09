Thiès…Massaly célèbre le «Safar» et descend les leaders de Yewwi Askan Wi

Mouhamadou Lamine Massaly n’excelle pas seulement en politique. Le leader du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR) est un fervent talibé de Serigne Saliou Mbacké. Hier (jeudi), il a organisé un grand Safar. L’événement s’est déroulé devant la permanence de sa formation politique, sise aux HLM, route de Dakar, à Thiès.

Chefs religieux (toutes les confréries), autorités coutumières et autres notabilités, militants, sympathisants et connaissances ont eu à honorer de leur présence cette manifestation qui vise à rendre hommage au Serviteur éternel du Prophète Muhammad (S.AW), le Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Presque tout ce que la capitale du rail compte comme chanteurs religieux ont été de la partie. Les déclamations des Khassaïdes du Cheikh fusaient de toutes parts. Pour dire, l’ancien chef de file des Jeunesses Wadistes a bien mis les petits plats dans les grands.

Mouhamadou Lamine Massaly a réussi une belle prouesse, hier, en réunissant différentes sensibilités politiques (pouvoir, opposition et des membres de la société civile) lors de son « Thiant ». Au cours de la cérémonie officielle, il a remonté les bretelles aux animateurs de la Coalition Yewwi Askan-Wi et ce, devant un de ses leaders présents pour la circonstance, en l’occurrence.

« Les responsables de la Coalition Yewwi Askan-Wi sont de très mauvaise foi. Ils n’aiment pas le Sénégal et ils veulent déstabiliser ce pays et fragiliser ses institutions. Ils ne croient en rien. Ils sont tous autant qu’ils sont obnubilés par des prébendes et sinécures. On a tout compris. Ce que le Président de la République Macky Sall a fait pour le Sénégal est là, perceptible. Son bilan est on ne peut plus élogieux. On n’acceptera pas que des pyromanes et farceurs de mauvais goût nous dictent leur loi », assène Mouhamadou Lamine Massaly.