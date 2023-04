Abdourahmane Diouf…le véritable challenger d’Idy

J’ai ouï dire en écoutant aux portes d’hommes politiques que dans l’agenda de Idy, il a prévu de rencontrer ses ex lieutenant-colonels politiques,

pour les convaincre de rallier sa candidature pour aller ensemble à la conquête du pouvoir.

Abdourahmane Diouf en fin connaisseur avait déjà senti le vent souffler vers cette éventualité. Très tôt avant même que le revenant Idy ne fasse

acte de candidature, il déclarait » Idy doit venir (nous) m’aider ». Déclinant subliminalement cette intention préméditée. Une claire et perspicace vision politique de la part du président de AWALÉ, l’excellent candidat de Abdourahmane 2024.

En effet, je reste dans la constance de mes certitudes (non des prédictions): 2024 se fera sans Macky et sans Sonko. Dans cette hypothèse très plausible ( d’autres disent chimérique), nous aurons assurément, pour la première fois des élections ouvertes et très intéressantes. Sans vouloir disqualifier les autres ex lieutenant-colonels politiques, ma conviction est que Abdourahmane est le véritable challenger du patron de Rewmi.

En effet, il avait joué un rôle extrêmement important dans l’Aura de ce parti et de son chef en tant que porte parole crédible, par son éloquence et la pertinence de ses pensées. Il eut à suppléer avec un bagout hors pair l’énigmatique patron de Rewmi dans ses lourds silences et sorties de route. En outre il est incontestable qu’il avait joué un rôle prépondérant en maître d’œuvre du programme électoral de Rewmi. Beaucoup des idées politiques de de son ex compagnon étaient les siennes. Pour preuve tout récemment, idy plaidait pour la » République de Concordance », en déplorant que ses Ministres ne puissent pas rester dans le gouvernement de Macky même si lui quittait la majorité.

Les rivalités seront inévitables entre le candidat de Rewmi et le candidat de AWALÉ. Le premier cherchera indubitablement à faire de l’ombre à

son ex porte parole, qui aujourd’hui lui dame le pion sur ses terrains électoraux et sur leurs thématiques proches. Idy a décrypté la fin de non-recevoir lancé par son ex alter égo devenu maître qui porte sa pleine parole au dessus de la sienne.

La confrontation également est plus que probable entre eux. Idy cherchera à éclipser ses anciens collaborateurs et Abdourahmane voudra réussir la passe de trois, après 2012 et 2019, mais cette fois à son profit. La qualification au 2ème tour des présidentielles est en jeu. Idy joue son va-tout ultime et Abdourahmane recherche à juste raison l’exploit. Le passage de relais est en vue. Abdourahmane s’est beaucoup sacrifié et a tout donné pour porter Idy à la magistrature suprême, mais le « néél sans maxané » décidément ne peut porter le pays. Du fair play Idy, pour sortir en beauté dans les langues de la postérité.

Cherif Ben Amar Ndiaye