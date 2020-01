Aboubacar Sadikh Bèye chamboule l’organigramme du Port de Dakar

Le nouvel an démarre avec un nouvel organigramme au Port autonome de Dakar (Pad). D’après des sources du quotidien L’As, le Directeur général, Aboubacar Sadikh Bèye, a chamboulé toutes les directions. Désormais, les ressources humaines sont entre les mains d’une dame. Fatoumata Diop devient Drh en remplacement de Djibril Omar Ly nommé conseiller technique du Directeur général.

Ce n’est pas tout, puisque le commandement du Pad est érigé en haut commandement composé de trois directions. L’ancien commandant Ibrahima Badji devient haut commandant avec trois directions sous sa responsabilité : direction exploitation (Racine Dia qui a transformé le parking d’attente en parking physique), direction de la capitainerie et le port de pêche.

Toujours d’après les révélations de L’As, Omar Ndiaye qui avait relevé le défi au niveau de la Liaison Dakar-Gorée hérite du Port de pêche en remplacement de Massata Fall alors divisionnaire. Il succède lui aussi à Omar Ndiaye pour devenir le directeur de la Ligne maritime Dakar Gorée.

Autre changement, Dr Moussa Sow, jusque-là conseiller technique du Dg en charge de la communication et coordonnateur de la Cellule de Com, devient coordonnateur de la cellule Projet Management Office (Pmo) pour le suivi et l’évaluation du plan de la transformation. Il est remplacé par Seydou Touré, ci-devant coordonnateur de la Cellule études et conseils.

Last but not least, Maïssa Mahécor Diouf, proche de la Première dame et membre de la «Fondation Servir le Sénégal», hérite de la Cellule de l’hinterland. Il lui revient, désormais, de démarcher des pays qui n’ont pas de port, notamment le Mali, le Niger et le Burkina, mais aussi de les fidéliser pour qu’ils ne choisissent pas les ports de Nouakchott et d’Abidjan au détriment de celui de Dakar.