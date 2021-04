Aby Ndour risque 6 mois de prison dans son procès contre…

Dans son procès en diffamation contre Atépa, la chanteuse Aby Ndour maintient les accusations de harcèlement sexuel mai encourt six mois de prison…

Le procès en diffamation opposant le célèbre architecte et homme politique, Pierre Goudiaby Atepa, à la chanteuse Aby Ndour, a été plaidé, ce jeudi, au Tribunal de Dakar. A la barre, la sœur de Youssou Ndour a maintenu et assumé ses accusations de harcèlement à l’encontre d’Atepa, dans la vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois. « Je n’ai aucun intérêt à l’accuser. Il m’a toujours appelée avec un numéro privé, j’ai un numéro de France. Il m’a appelée plusieurs fois à 2 heures du matin et m’envoyait des messages », a-t-elle déclaré devant le juge.

Pour sa part, l’architecte dit avoir porté plainte contre la musicienne pour laver mon honneur. « Je ne l’ai jamais appelée à 4 h du matin, je ne lui ai pas envoyé de message », s’est-il défendu.

Prenant la parole, son avocat a réclamé la somme de 100 millions de FCFA de dommages et intérêts. Me Ousseynou Ngom a également informé sur le désistement de son client pour le groupe D-media ainsi que pour les journalistes Ameth Aidara et Simon Faye.

Le procureur, qui considère que « les faits sont graves », a requis six mois avec sursis contre Aby Ndour.

De son côté, l’avocat de cette dernière, Me Seydou Diagne, a plaidé la relaxe. Le délibéré est attendu le 6 mai prochain.

