Accident au Sénégal : Le ministre des transports appelle à la lucidité

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, s’est exprimé sur la montée inquiétante des accidents de la route de ces derniers jours. Il a rendu hommage aux victimes et exhorté les conducteurs à faire preuve de davantage de responsabilité. Pour endiguer ce fléau, il a également annoncé l’application des recommandations issues des Assises des Transports.

Lors d’une visite du chantier de la route reliant Sénoba à Mpack, dans le sud du pays, ce lundi, M. Diémé a appelé à une prise de conscience collective. « Malgré les mesures prises par l’État, les accidents continuent de se multiplier. Il est temps d’opérer un sursaut de lucidité. Je m’incline devant la mémoire des victimes et renouvelle mes condoléances, ainsi que celles du gouvernement, aux familles endeuillées », a-t-il déclaré.

Selon lui, les accidents de la circulation les plus horribles survenus récemment au Sénégal ont eu lieu sur les routes les plus belles du pays. « Ça ne peut pas continuer et nous savons que la balle est en grande partie dans notre camp. Les transporteurs ont souvent dit que c’est l’Etat qui doit faire les bonnes routes. Nous avons remarqué que les accidents les plus horribles enregistrés ces derniers mois sont survenus sur les routes les plus belles, ce qui met la balle dans le camp du conducteur », a dit M. Diémé dans des propos repris par Pressafrik.

Face à cette situation alarmante, Yankoba Diémé a réaffirmé l’engagement du gouvernement à renforcer la sécurité routière en appliquant les décisions prises lors des Assises des Transports. S’exprimant en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, il a appelé les services concernés à prendre des mesures efficaces, avec l’aide des forces de l’ordre et l’administration territoriale.

Les mesures prises et les recommandations faites lors des états généraux des transports publics ont été « mûries » et « finalisées », a assuré M. Diémé, affirmant qu’elles vont réduire les risques d’accidents. Ces recommandations seront proposées au chef de l’État, selon le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, selon lui.