Accident de Sakal : Les propositions de Aminata Touré

Plus de 20 personnes ont perdu la vie à la suite d’un accident qui s’est déroulé, ce lundi matin vers 5h à Sakal vers Louga, dans le nord-est du pays entre un car « Ndiaga Ndiaye » et un camion. Ce drame a fait réagir l’ancienne première ministre. « Nous n’avons pas fini de pleurer les 40 morts du terrible accident de Gniby qu’on déplore encore ce matin 19 vies perdues sur la route de Saint Louis. Que Allah accueille au Paradis les victimes et accorde un rapide rétablissement aux blessés. Nous rappelons au gouvernement que c’est sa responsabilité que d’assurer la sécurité des voyageurs. Il est urgent de rétablir notre réseau ferroviaire laissé à l’abandon afin que les voyageurs aient plus de choix dans les moyens de déplacement », a écrit Aminata Touré sur Facebook.