Accueil des Lions : Ousmane Sonko refuse l’appel de la République

A la cérémonie officielle de remise de décoration aux Lions du Sénégal, l’absent le plus remarqué est Ousmane Sonko, tête de file des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Le nouveau maire de Ziguinchor et chef de l’opposition Sénégalaise qui était absent à l’accueil des Lions à l’aéroport militaire Léopold Senghor de Dakar, n’était pas aux côtés de tous les opposants réunis autour du Chef de l’Etat pour l’accueil des champions d’Afrique au Palais…

Comment peut-on expliquer que celui qui se réclame patriote peut-il tourner le dos à la République. Et pourtant celui qui rêve d’être le futur président du Sénégal avait déjà annoncé les couleurs avec son tour d’honneur à travers les rues de Dakar juste après que Sadio Mane et ses coéquipiers ont fini de libérer tout un peuple. Jugez-vous même des actes posés par le désormais Premier magistrat de la commune de Ziguinchor :

– Ousmane Sonko qui jubile déjà dans les rues de Dakar après le sacre continental des lions.

– Ousmane Sonko qui refuse de répondre présent à l’appel du président Macky Sall à la suite de l’accueil triomphal des lions à l’aéroport militaire Léopold Sedar Senghor de Yoff prétextant au passage un ziar à Porokhane alors que le Magal est prévu pour le jeudi prochain.

– Ousmane Sonko qui refuse de participer à la cérémonie solennelle de remise de décorations aux Lions pendant que toute l’opposition sénégalaise a répondu favorablement à l’appel du président Macky Sall. Trois actes que Ousmane Sonko a posé à la face des sénégalais.

Voilà une belle tromperie parmi tant d’autres que celui qui se réclame patriote a montré à la face du monde et particulièrement des sénégalais dont il veut diriger en 2024.

Mêmes les plus farouches opposants du régime ont baissé les armes le temps de savourer le premier sacré des protégés du sélectionneur national Aliou Cissé. Khalifa Sall, Déthie Fall, Mamadou Diop Decroix, Barthélémy Dias (à l’aéroport), Dr Abdourahmane Diouf, Bamba Fall, Habib Sy, Aida Mbodj ont tous répondu à l’invitation de la nation. Ce moment de ferveur et de communion était une occasion pour le patriote en chef de démontrer son patriotisme.

Pendant que la République honore ses ambassadeurs qui ont vaillamment défendu les couleurs du Sénégal en ramenant la coupe continentale de football de notre histoire convoité depuis 1965, Ousmane Sonko continue sa guéguerre avec le président Macky Sall pour éviter de le saluer (comme l’a mentionné un journaliste membre de Yewwi Askan Wi pendant sa revue de presse). Et Sonko avance le Magal de Porokhane pour justifier cette absence…

Une énième ruse de Ousmane Sonko qui se croit déjà le prochain locataire du Palais de l’avenue Roume alors que les actes posés ces 48 heures montrent à suffisance tout le mépris qu’il a pour le pays et ses institutions.

Ousmane sonko serait peut-être en train de trouver les arguments valables pour sortir la commune de Ziguinchor de ses ruines. Autre chose ne pourrait être considérée comme un manque de mépris et de considération à notre peuple qui comme l’indique sa devise Un peuple, un but, une foi, a besoin de toutes ses filles et fils dans de pareille occasion. Car pour le sacre continental, les lions ont été honorés au grade d’officier et commandeur de l’ordre national du lion. Une prime de 50 millions à chaque joueur, un terrain de 200 m² à Dakar et un terrain de 500 m² dans la nouvelle ville de Diamniadio sont la récompense du président Macky Sall pour l’immense œuvre et sacrifice des lions du Sénégal.

Entre bluff, ruse et déclaration, Ousmane Sonko continue de dévoiler son vrai visage dans un Sénégal où les valeurs et les principes sont les fondements de la nation reconnaissante.

Après la grande duperie du mois de mars où il avait conduit par son mensonge les jeunes à sortir dans les rues pour manifester contre son arrestation, après avoir dit qu’il ne connaissait pas sa victime Adji Sarr, Ousmane Sonko revient nous servir, des mensonges en cascades : monnaie locale pour sortir Ziguinchor du sous-développement, emprunt obligataire de 5 milliards CFA sur le marché et maintenant son absence à l’accueil des Lions…Que va-t-il encore nous débiter la prochaine fois ?

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn