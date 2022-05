Adama Diaw sur les législatives : « la jeunesse républicaine au cœur de la prochaine victoire »

Il ne se passe pas une seule journée sans que cette jeunesse ne soit traitée de tous les noms, mais cette dernière a montré son efficacité sur et en dehors du terrain politique.

On a fait le choix de faire un choix, soit on est avec dans le Macky soit contre le Macky et ce, sans hésitation.

On a eu des cas particuliers au sein de notre coalition, mais cette jeunesse doit être fortifiée et mieux armée pour faire face sinon c’est tout le socle même de la doctrine républicaine qui sera aux abois.

Comment imaginer une Assemblée Nationale sans une présence massive des jeunes dans les instances de décision, le silence n’est pas un signe de faiblesse mais il faut savoir parler au moment venu.

Les prochaines législatives seront déterminantes pour l’avenir politique de ce pays et qui dit avenir doit forcément penser à la jeunesse, souvent laissée pour compte quand il s’agit de faire des concessions et de mettre des gens loin des réalités dans des postes de responsabilités.

Nous avons besoin de sentir notre leadership à travers notre Leader, nombreux nous ont lâché mais très peu sont encore là car en politique on oublie souvent que la détermination est plus importante que le facteur du nombre sauf quand il faut aller exprimer son droit de suffrage.

Occuper les réseaux sociaux c’est bien mais le terrain est encore mieux et on ne peut pas toujours être attentiste et avant gardiste, cette jeunesse ne doit plus être dans la réaction mais plutôt dans l’action et mettre en avant les réalisations de son excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall.

Hélas on ne lutte pas sans défense, aujourd’hui la donne a changé et la politique demande plus de logistiques qu’avant, il serait bien de nous en doter en attente les prochaines échéances politiques.

Pour ma part, je renouvelle ma position et confiance au Président de la République, mais continue de faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge de cette jeunesse qui est devenue grande par sa force mentale, physique et intellectuelle, allons vers ce qui nous rassemble et faisons de ce Sénégal, notre legs pour les générations futures.

Adama DIAW FARA

Cadre APR Commune NGNITH