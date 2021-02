Adama Gaye : « Arrêtez les arrestations au Sénégal »

Toutes les conditions sont réunies pour franchir les funestes pas vers cette occurrence. On a déjà dit de Sonko et des siens qu’ils sont fautifs d’atteinte à la sûreté de l’état et donc leur sort est scellé. La loi n’est plus à l’ordre du jour, c’est le temps de la terreur !

Les augures sant mauvais. Comme aux temps des rafles nazies. Ceux des chasses aux sorcières contre les communistes sous la férule du Sénateur américain McCarthy et du redoutable patron du FBI, Edgar Hoover, ou encore les disparitions d’adversaires politiques dans des régimes sanguinaires, notamment dans l’Irak de Saddam Hussein, l’URSS de Joseph Staline, et la Turquie de Recceyp Erdogan.

C’est aussi dans cette triste et tragique, bientôt meurtrière catégorie d’états illiberaux, illégaux et arbitraires, que s’inscrit désormais ce Sénégal qui s’écarte chaque jour davantage des sentiers de la vertu pour s’engager dans ceux de la criminalité d’état.

Une chape de plomb s’est abattue sur la société sénégalaise qui se tait alors que des sénégalais sont arrêtés dans une chasse à l’homme -a la femme aussi!- orchestrée, sous l’autorité illégitime d’un état mafieux, par des forces de l’ordre et de la sécurité, et des magistrats venant en appoint.

Qu’on soit pro ou contre Sonko, qu’on trouve maladroite sa visite dans un salon de massage, qu’on puisse refuser de l’absoudre dans l’accusation, fondée ou non, de viol qui lui est imputée, le fait est la: l’Etat du Sénégal en profite pour déraper et régler des comptes contre des citoyens.

Sa volonté de fouiller dans les comptes numériques de ses cibles comporte un grave danger: elle menace nos libertés. Or, personne ne l’a vu, dans un passé récent, faire montre du même enthousiasme inquisiteur. Ni quand il s’est agi de vérifier les magouilles sur le mega-scandale Petrotim, sur les insultes de CISSE Lo, mouillant la Première Dame et Yakham Mbaye, ni sur les nombreux crimes économiques qui obstruent la vue et l’avenir des Sénégalais et que l’on sait commis par l’état et ses alliés politiques actuels.