Adama Gaye: « Me Malick Sall vendait des épices et du riz »

Le journaliste Adama Gaye tacle bien le ministre de la Justice, Me Malick Sall. Il a déclaré publiquement que c’est lui qui l’a jeté en prison. Et, dans un post sur Facebook repris par Les Échos, l’activiste-consultant solde ses comptes.

« Me Malick Sall est le plus nul ministre de l’histoire du Sénégal, tache sombre sur un corps qu’il a intoxiqué d’un virus susceptible de détruire à jamais les rares défenses qui lui restaient. À part vendre des épices et du riz avec des Pakistanais, Me Malick Sall n’a jamais été avocat d’affaires à Londres, n’y a jamais plaidé quoi que ce ne soit ni presque d’ailleurs pas à Dakar « , écrit Adama Gaye.

D’après Adama Gaye, les gaffes et bourdes du Garde des Sceaux animent, négativement, les causeries dans les prisons et palais judiciaires.