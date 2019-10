Makhtar Cissé :  » Le chef de l’Etat a le pétrole dans le sang »

Pour la cérémonie de gala qui s’est tenue à Cape Town, en marge de la conférence de l’AOP qui se tient jusqu’au vendredi, le chef de l’État étant « Homme de l’ année » s’est fait représenter par son ministre en charge du Pétrole et des Énergies, Makhtar Cissé. Dans son discours, il a tenu à « remercier M. Ayuk, M. Doane et les organisateurs », avant de préciser les raisons de l’absence du lauréat Macky Sall : « (Il) m’a demandé de vous exprimer à tous ses regrets sincères que les exigences de son bureau l’empêchent d’être avec vous aujourd’hui. Il est particulièrement triste de manquer de venir à Cape Town, l’une des plus belles villes du monde, dont le littoral pittoresque n’a pas de rival… sauf peut-être le Sénégal. »

Puis, le ministre insistera, rapporte Vox Populi, sur l’honneur fait au président de la République avec « une récompense qui lui tient particulièrement à cœur », à tel point que Makhtar Cissé dira littéralement que « le président Sall a le pétrole dans le sang ». À ce sujet, il rappellera le parcours de ce dernier qui « a suivi une formation d’ingénieur géologue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar puis à l’Institut français du pétrole à Paris ; a ensuite occupé les postes de Directeur général de la compagnie pétrolière sénégalaise (Petrosen) et de ministre d’État en charge des Mines et de l’Énergie ». Un poste aujourd’hui occupé par un certain Makhtar Cissé qui ne s’est pas privé de revenir sur ce parcours de son patron pour lui tresser des lauriers d’un expert de l’industrie pétrolière.