Adji Sarr déconstruit son viol…comment elle a sauvé Sonko 

Le verdict tant attendu dans l’affaire Sweet Beauté qui oppose la masseuse Adji Sarr à l’opposant Sonko, est tombé ! Comme on s’y attendait, Ousmane Sonko risque de faire de la prison. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a été condamné à deux ans ferme pour corruption de jeunesse. Mais il a été acquitté pour le viol et les menaces de mort. Un verdict qui a fini par mettre le feu à la poudre. Et si le leader de l’opposition se retrouve dans cette situation, c’est uniquement de la faute de la victime présumée.

La montagne a accouché d’une souris ! La tournure prise par l’affaire Sweet Beauté a surpris tout le monde. Désormais on passe d’une affaire de viol à une corruption de jeunesse. En effet, le tribunal n’a pas retenu le délit de viol et menace de mort contre Ousmane Sonko. Néanmoins, le leader de Pastef risque de passer deux ans en prison. Une condamnation qui signe la fin définitive de Sonko.

Adji Sarr a été incapable de prouver son viol. Après deux ans a crié au viol, elle nous a servi un plat fade. Devant le tribunal, la présumée victime a préféré nous parler de ses moments d’intimité avec Sonko. Les sénégalais ont eu droit à un film pornographique. Rien de ce qu’elle a dit n’a pas convaincu. Même le procureur a eu des réserves sur cette affaire de viol. Le maitre des poursuites avait demandé au juge, à défaut de retenir le crime de viol, une requalification des faits en délit de corruption de jeunesse et de condamner l’accusé (Ousmane Sonko) à 5 ans de prison.

Une demande partiellement suivie par le juge. Si Sonko n’a pas été condamné pour viol, c’est exclusivement de la faute de Adji Sarr. L’ex masseuse a tellement menti qu’elle a fini par ne plus convaincre. Le plus gros mensonge de la dame Sarr c’est sa grossesse imaginaire. Pendant un an, les sénégalais ont attendu qu’elle accouche. Mais tout ce dont ils ont eu droit, c’est une réponse bête. «La grossesse c’était un prétexte pour quitter le salon », avait-elle déclaré devant la chambre criminelle. Ce qui a laissé bon nombre de personnes perplexes sur les dires de cette fille.

La victime présumée et son avocat n’ont pas pu prouver l’existence des images obscènes de Sonko. Rien de ce qui a été dit n’établissait le viol. Suffisant pour que le juge acquitte le maire de Ziguinchor. Et même si le juge ne l’avait pas fait, Adji Sarr avait blanchi Sonko aux yeux des sénégalais. Les fameux audio de la jeune fille et son marabout ont été un salut pour le leader de Pastef. Dans ses éléments sonores largement partagés sur les réseaux sociaux, les sénégalais découvraient comment Adji et certains pontes de la République ont planifié l’exécution politique de Sonko.

L’accusatrice du leader du Pastef semblait vraiment trouver oreille attentive auprès de son guide religieux, Baye Mbaye MC, au point de tout lui dire. Devant le doyen des juges, Adji Sarr a même avoué l’authenticité des audios. Dans l’un des audios, Adji Sarr a donné une liste de personnalités avec lesquelles elle aurait entretenu des relations sexuelles. Ces éléments ont été tellement convaincants qu’ils disculpaient Sonko aux yeux des sénégalais. Mais le juge a préféré continuer la procédure judiciaire.

Et celà s’est soldé par une humiliation. L’affaire de viol est devenue une affaire de corruption de jeunesse. Cette affaire de «fesses mal ficelées» a coûté cher aux sénégalais. Plus de vingt (20) personnes y ont laissé leur vie. Elle a causé des dégâts considérables à travers le pays. Les sénégalais sont restés des jours sans pouvoir travailler à cause des violentes manifestations nées de ce dossier. Finalement, on se demande comment Adji Sarr va-t-elle, désormais, regarder les sénégalais ?

Le verdict prononcé ce jeudi est un affront pour Adji Sarr ! Pour la mémoire des morts, la «victime» de Sonko doit prouver le viol qu’elle a toujours soutenu. Sinon, elle portera le sang de toutes les personnes mortes dans l’affaire Sweet Beauté. En acceptant ce verdict, elle admet avoir menti à tout un peuple. Au moment où Sonko vient de prouver qu’il avait raison en jurant n’avoir pas violée l’ex masseuse…Ce dossier a de beaux jours devant nous. Mais il risque d’embraser le Sénégal.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru