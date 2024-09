Affaire Aziz Dabala : Les avocat de Nabou Lèye vont tenter de la libérer

Nabou Lèye a passé près d’un mois en prison. Depuis le 30 août dernier, la danseuse est inculpée et placée sous mandat de dépôt pour un rôle présumé dans le double meurtre qui a emporté «Aziz Dabala» et son neveu «Wally». Selon Les Échos, ses avocats vont introduire «très bientôt» une demande de liberté provisoire.

Nabou Lèye et ses coinculpés n’ont pas encore été entendus au fond par le juge d’instruction en charge de leur dossier. Mais, renseigne le journal, les avocats de la danseuse ne comptent pas attendre l’accomplissement de ce préalable à leur requête, pour tenter de faire recouvrer la liberté à leur cliente. «Surtout qu’ils restent convaincus qu’elle n’a rien à se reprocher dans ce double meurtre», rapporte Les Échos.

Les conseils de Nabou Lèye sont d’autant plus décidés que la détention préventive de cette dernière risque de tirer en longueur à cause de deux événements mal tombés pour eux. En effet, souligne la source, le déménagement du tribunal de Pikine-Guédiawaye dans ses nouveaux locaux, sur la Vdn, et les vacances judiciaires ne plaident pas en faveur d’une audition au fond rapide des mis en cause de cette affaire.