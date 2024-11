Affaire Aziz Dabala : Nabou Léye a obtenu une liberté provisoire

Placée sous mandat de dépôt le 28 août dernier pour les crimes d’associations de malfaiteurs, complicité d’assassinat avec barbarie, Nabou Léye a bénéficié, hier jeudi, d’une liberté provisoire. Une information confirmée par une source de Seneweb.

La libération de la danseuse citée dans le double meurtre survenu à Pikine Technopole, est consécutive à la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats dont Me Souleymane Ndéné Ndiaye, Me Guédel Ndiaye et Associés. Le juge d’instruction a rendu hier sa décision et Nabou Léye est sortie de prison.

« Malgré toutes les fables qui ont été racontées dans ce dossier, il était vide en tant qu’il concernait Nabou Léye. Personne ne l’a mise en cause et aucun élément à charge contre elle ne figure au dossier. Et le juge a pris sa responsabilité pour tirer les conséquences de cela », déclare notre interlocuteur.