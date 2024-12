Affaire Batiplus : Rachelle Sleylati et Cie condamnés à 3 ans de prison ferme

L’affaire Batiplus qui avait fait les choux gras de la presse en 2020, a été vidée par le tribunal correctionnel de Dakar. Rachelle Sleylati, son père et son fiancé Alex Rabih Kfoury ont été condamnés à trois (3) ans de prison ferme chacun. En sus de cette peine, ils devront payer 3 milliards de F cfa de réparation pour le préjudice subi. Ils étaient poursuivis pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée de commerce et de blanchiment de capitaux.

Dans cette affaire qui a éclaté en 2020, la direction de Batiplus a porté plainte par le biais de son directeur de l’époque Christian Samra. Les soupçons se sont portés sur la responsable des coffres. À la suite des enquêtes et des audits, il est ressorti que Rachelle Sleylati, âgée de 24 ans avec un salaire d’un million de francs Cfa par mois, a acheté plusieurs biens immobiliers en l’espace de 18 mois évalués à plusieurs centaines de millions de francs Cfa . «Je prenais chaque jour 1 million, et parfois 5 millions plusieurs fois par mois», avait-elle avoué aux enquêteurs de la gendarmerie rappelle Pressafrik.

Son fiancé, Alex Rabbi Kfoury, considéré comme le cerveau de l’affaire et principal bénéficiaire présumé de l’argent détourné, n’était pas non plus en reste. Toujours selon les aveux de Rachelle, son père, quant à lui, a profité des largesses de sa fille, afin de finir un immeuble en construction au Point E. Pour rentrer dans ses fonds, la direction de Batiplus va réussir, via ses avocats, à obtenir une saisie conservatoire sur deux immeubles appartenant aux parents. La bande a été renvoyée en jugement pour des faits d’association de malfaiteurs, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures, blanchiment de capitaux et complicité.