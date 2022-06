Affaire bébé Aida : La gambienne passe aux aveux !

Bébé Aïda a été finalement retrouvée. Celle qui l’avait enlevée a été entendue par les enquêteurs. Elle s’est expliquée sur les raisons de son acte. «Je ne lui ai fait aucun mal. Au contraire, je l’ai traitée comme l’enfant que je n’ai pas eu la chance d’avoir», a indiqué la ravisseuse.

Selon Libération, qui donne l’info, la dame s’appelle Sira Dramé. Âgée de 28 ans et mariée sans enfant, elle est en garde à vue pour enlèvement et séquestration d’un enfant mineur. Aux enquêteurs, elle s’est épanchée sur les circonstances dans lesquelles elle a enlevé l’enfante : «C’est quand je l’ai vue seule devant la maison que j’ai été tentée. Je lui ai acheté d’abord un bonbon», explique la dame.

«Je voulais un enfant, je voulais combler un vide après mes deux fausses couches. Plus elle passait du temps avec moi, plus je la voyais comme mon propre enfant. Je ne voulais plus qu’elle me quitte», a ajouté la ressortissante Gambienne dont le mari est à l’extérieur.