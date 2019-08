Suite à l’affaire de la pharmacie de la Patte d’oie, la solidarité de corps se fait sentir. C’est dans cet ordre d’idées que l’ancien Ministre sous Macky 1 et pharmacien de son état, Aly Koto Ndiaye s’est fendu d’un communiqué pour apporter son soutien. Voici ses écrits :

« Pharmaciens du Sénégal et du monde, citoyens sénégalais, indignez-vous. Ce qui s’est passé chez le confrère de la pharmacie Fadilou est inqualifiable. C’est le sommet de la bêtise humaine que brutaliser et humilier quelqu’un qui nous protège contre notre propre hérésie. Ce commissaire s’il en est un, ne l’est que par les gallons et non par la lettre. Alors j’invite tout le monde à ne pas l’appeler « commissaire » pour ne pas salir ce corps si honorable et si important. Monsieur, si par extraordinaire vous lisez ce poste, retenez que vous ne respectez pas votre profession, mieux, vous n’êtes pas respectable. Que quelqu’un de ce rang en arrive à préférer l’argument de la force est tout simplement décadent. On ne saurait être plus petit. Le pire serait que l’histoire s’en arrête là. Messieurs les « droit de l’hommistes » le micro vous est tendu, les réseaux sociaux sont ouverts. Le directeur de la sécurité, le ministre de l’intérieur, le ministre de la santé, le parlement sont tous interpellés. Si vous voulez que le pharmacien suive les desiderata des clients, abrogez la loi qui régit la profession pharmaceutique et que règne celle de l’informel. La santé publique à certes besoin d’actions humanitaires comme avec le Mercy Ships, mais le préalable reste le respect de la déontologie des praticiens. Relever ce monsieur de ses fonctions en attendant d’y voir plus clair est un acte attendu de tous mais il ne saurait suffire, il faut impérativement un discours et des actes encore plus forts pour que l’exercice de la pharmacie soit respecté ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn