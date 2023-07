Affaire de la Range Rover : Wally Ballago Seck face au juge

L’affaire de la Range Rover de Lamarana Diallo a été évoquée, lundi dernier, devant la première chambre de la Cour d’appel de Dakar. Elle a été renvoyée au 18 septembre prochain «pour retour des citations des prévenus», souligne Les Échos, qui donne l’information, nous dit Rewmi.

Les prévenus sont au nombre de six : le chanteur Wally Seck, l’ancien international de football Ibou Touré, Pape Massaly Niang, Serigne Mbacké Guèye dit Baye Fall, Sanou Kébé et Abdou Dieng. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif et complicité de ces chefs.

Traduits devant le tribunal correctionnel, le 21 avril 2022, ils seront libérés de toute poursuite après que le juge a annulé la procédure. Raison invoquée : les enquêteurs n’ont pas notifié aux prévenus, dès les premières heures de leur arrestation, leur droit de se faire assister d’un avocat. La partie civile (Lamarana Diallo) avait fait appel de cette décision.

Cette affaire remonte à 2016. La Range Rover de ce dernier s’est retrouvé entre les mains de Wally Seck via Ibou Touré. Le chanteur vendra la voiture à Pape Massaly Niang avant que ce dernier ne la revende, à son tour, à Guilé Sèye pour 26 millions de francs CFA.

Lorsqu’il a appris que le véhicule fait l’objet d’un litige, ce dernier a déposé une plainte contre toutes les personnes impliquées dans les différentes transactions.

Les Échos signale que la Range Rover est retourné à son propriétaire, Lamarana Diallo.