Affaire de la sextape: Les mis en cause condamnés à…

3 des 5 prévenus, dans l’affaire de la sextape des maristes, ont connu leur sentence. Selon la Rfm, Elhadj Malick Diallo a écopé d’une peine d’un mois ferme avec une amende d’un million de francs Cfa. Amadou Matar Seye, lui, a été condamné à deux ans de prison dont un mois ferme plus une amende d’un million de franc Cfa. Tony Hervé Gomis, dit Thierno, écope de deux mois avec sursis renseigne nos confrères.

Pour rappel, la Brigade de protection des mineurs dans le cadre de la surveillance des réseaux sociaux, est tombés sur deux vidéos mettant en scène des jeunes qui se livraient à une orgie. Le diffuseur des vidéos a été intercepté avant l’arrestation des acteurs et actrices entre Sacré-Cœur, Liberté VI et les Maristes, dont la plus jeune a 14 ans. Lesdits vidéos ont été tournés entre la veille du Ramadan et le jour de la Korité