Affaire des 29 milliards du Prodac : L’Apr gifle Ousmane Sonko

L’Alliance pour la république (Apr), dans un communiqué, a condamné « la multiplication des appels subversifs de certains acteurs de l’opposition qui ne cachent plus leur volonté de sacrifier l’unité nationale sur l’autel de leurs ambitions personnelles surdimensionnées ». « L’Apr fustige particulièrement la voie de l’irresponsabilité notoire empruntée par Ousmane Sonko dans l’affaire privée qui l’oppose au Ministre Mame Mbaye Niang et pour laquelle il a été condamné le 30 mars 2023. L’affabulation et la manipulation comme projet politique ne sauraient prospérer dans un pays comme le Sénégal », fustige-t-il.

« A cet effet, l’APR se félicite de toutes les dispositions prises par l’Etat pour la sécurité des citoyens, de leurs biens et services. Au regard de la gravité de l’heure, l’Alliance pour la République réitère son appel à tous les fils de la Nation à poursuivre la mobilisation pour la défense de la République et de ses valeurs, de la démocratie et de ses principes », lit-on dans la note.