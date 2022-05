Affaire des 94 milliards : La Cour d’Appel dément Sonko (documents)

L’affaire des 94 milliards dans lequel Tahirou Sarr est cité est maintenant clôt. Sur saisine du leader de Pastef, l’OFNAC a publié son rapport 2019 dans lequel elle soupçonne une « association de malfaiteurs ». Mais si on en croit la Cour d’Appel, il n’en est rien.

La Cour d’appel de Dakar, statuant en matière civile, a rendu un arrêt dans lequel elle donne raison à tous points de vue à Tahirou Sarr dans ses deux sociétés Sofico SA et Cfu Suarl, leurs créances respectives en tant que société appelante et intervenante volontaire à des montants respectifs de 44.227.305.500 francs et 48.975.000.000 francs. Et cette décision de la juridiction de recours est devenue définitive puisque l’Etat du Sénégal, précisément la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid) qui était appelante de ce dossier ne s’est pas pourvu en cassation et aucune autre procédure n’a été soulevée de sa part.

Voici les documents parvenus à Xibaaru qui désavouent Ousmane Sonko et l’OFNAC :