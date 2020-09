Affaire D-médias : Des journalistes se solidarisent avec la direction et démentent leurs confrères

Des journalistes du groupe D-media se joignent à l’affaire opposant leur groupe de presse et ses correspondants régionaux. Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, on aperçoit des journalistes de Zik Fm et de Sen Tv apporter un démenti, suite aux révélations faites par leurs confrères sur leur traitement salarial.

Dans un court-métrage d’un peu plus de 5 minutes, ces journalistes, au nombre de 5, à savoir Mohamed Diop, Mame Mbaye Ndiaye, Nafissatou Bèye, le correspondant de Touba Abdoulaye Fam et Alassane Baldé, ont montré leur solidarité à la direction générale.

Ils ont témoigné sur les bonnes conditions de vie et de travail au sein du groupe Dmedia, non sans confirmer l’augmentation de 8 % dans leurs salaires. Mieux, ils ont démenti toutes les informations fournies par leurs collègues correspondants régionaux.

Allant plus loin, ils renseignent qu’ils n’ont jamais eu de retard de salaire, encore moins d’arriéré de salaire.