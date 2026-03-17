Affaire Farba Ngom : le Forum du justiciable conteste l’opposition du parquet financier

Le Forum du justiciable s’est prononcé sur l’évolution judiciaire du dossier impliquant Farba Ngom, en mettant en lumière ce qu’il considère comme les limites juridiques de l’opposition formulée par le procureur financier à la décision de mise en liberté provisoire.

Dans une déclaration rendue publique le 15 mars 2026 à Dakar, signée par son président Babacar Ba, l’organisation estime que la position du parquet financier soulève des interrogations au regard des dispositions du Code de procédure pénale du Sénégal.

Selon le Forum du justiciable, le juge d’instruction du pool judiciaire financier aurait constaté l’existence de contestations sérieuses dans ce dossier. Or, conformément à l’article 140 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt ne serait plus automatique dans une telle situation. Cette disposition laisse en effet au juge d’instruction la possibilité d’apprécier la nécessité du maintien en détention ou d’envisager une libération provisoire si les garanties présentées sont jugées suffisantes.

L’organisation rappelle que le rôle du juge d’instruction consiste précisément à analyser les éléments du dossier et à statuer, après un examen contradictoire, sur la pertinence d’une détention provisoire. Dans cette perspective, elle estime que la décision d’accorder une liberté provisoire relève de l’appréciation souveraine du magistrat instructeur.

Le Forum du justiciable souligne également que l’intervention du parquet ne devrait pas avoir pour conséquence de remettre en cause cette appréciation lorsque des contestations sérieuses ont été reconnues par le juge. Une telle situation, selon l’organisation, pourrait soulever la question du respect du principe de séparation entre les fonctions de poursuite et celles d’instruction.

Le Forum du justiciable appelle au respect des garanties prévues par la loi et met en garde contre toute interprétation susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. L’organisation estime qu’une persistance dans l’opposition du parquet, en l’absence de fondement juridique solide, pourrait fragiliser la confiance dans l’institution judiciaire, dont la mission demeure de concilier la recherche de la justice avec la protection des libertés individuelles.