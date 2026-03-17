Après plusieurs menaces de mort…elle est tuée par balle dans son sommeil

Le corps sans vie de Gloria a été retrouvé le 5 mars dans son appartement de Schaerbeek, dans une banlieue de Bruxelles, en Belgique.

Cette jeune femme de 23 ans été tuée par son ex-compagnon, prénommé Abdel, d’une balle dans la tête alors qu’elle dormait.

Le jeune homme s’est présenté de lui-même à la police après les faits. Il a été placé en garde à vue.

Gloria avait déjà déposé plainte à plusieurs reprises contre Abdel pour des menaces de mort.

Le suspect a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire.

Source : F D