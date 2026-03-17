Pastef seul contre tous…la stratégie du cavalier seul à l’épreuve du pouvoir

Dans l’arène politique sénégalaise, un fossé semble se creuser chaque jour davantage entre le parti au pouvoir, les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef), et le reste de la classe politique. Ce qui fut autrefois une coalition de circonstance pour le changement s’est transformé en un champ de bataille où certains alliés d’hier sont devenus les contempteurs les plus virulents du régime actuel.

L’isolement de la formation d’Ousmane Sonko n’est plus une simple analyse de salon, mais une réalité tangible au sein de l’hémicycle et dans le débat public. Les fissures avec la coalition originelle, Diomaye Président, ont fini par céder, laissant place à des griefs profonds sur le partage des responsabilités et l’orientation idéologique du pays. Pour beaucoup de ses anciens partenaires, le Pastef est désormais perçu comme une force hégémonique qui peine à conjuguer l’exercice du pouvoir avec le compromis nécessaire à toute alliance plurielle.

Face à cette solitude gouvernementale, l’opposition, dans une hétérogénéité surprenante, semble avoir trouvé son unique dénominateur commun : faire barrage au Pastef. Des libéraux aux socialistes, en passant par les mouvements citoyens indépendants, les critiques convergent avec une régularité métronomique. Cette levée de boucliers coordonnée dessine les contours d’un « bloc de résistance » dont l’ambition claire est de fragiliser les assises du parti majoritaire avant les prochaines échéances électorales.

Au cœur de cette offensive généralisée se trouve une cible unique, presque obsessionnelle : Ousmane Sonko. Le Premier ministre et leader du Pastef cristallise toutes les attaques, qu’elles portent sur sa méthode de gouvernance, son discours souverainiste ou sa gestion des dossiers sensibles. Pour ses détracteurs, affaiblir l’image de l’homme, c’est décapiter symboliquement le mouvement patriote, tant la structure du parti demeure intrinsèquement liée à la figure de son fondateur.

Pourtant, cette stratégie du « tous contre un » semble butter sur une réalité sociologique que les états-majors politiques peinent à ébranler. Malgré les tirs groupés de l’élite politique et les critiques médiatiques acerbes, la popularité du leader du Pastef demeure, à bien des égards, intacte. Cette résilience s’explique par une connexion organique avec une jeunesse qui voit encore en lui l’incarnation d’une rupture systémique, loin des arrangements habituels des salons dakarois.

La légitimité populaire constitue aujourd’hui le principal, sinon l’unique, bouclier du Pastef face à l’hostilité de la classe politique traditionnelle. Là où les autres partis s’appuient sur des appareils structurés et des réseaux d’influence établis, Ousmane Sonko continue de puiser sa force dans une base électorale qui se définit par son rejet viscéral de l’ancien ordre. Cette onction des urnes et de la rue lui confère une marge de manœuvre que ses adversaires, malgré leur nombre, peinent à égaler.

Dans ce bras de fer permanent, le Pastef joue une partition risquée mais assumée. En se positionnant comme le dernier rempart contre une « vieille garde » coalisée, le parti renforce son narratif de la victimisation face au « système ». Cette posture solidifie paradoxalement le soutien des sympathisants qui perçoivent chaque attaque comme une preuve supplémentaire de la pertinence de leur combat.

Toutefois, la question demeure de savoir combien de temps cette stratégie de la citadelle assiégée pourra tenir face aux impératifs d’efficacité gouvernementale. Si la légitimité populaire est un atout puissant, elle est aussi volatile et exigeante. Le peuple, s’il protège son leader contre ses rivaux politiques, attend en retour des résultats concrets sur le plan économique et social, au-delà des joutes oratoires et des clivages partisans.

Le paysage politique sénégalais offre le spectacle d’une démocratie en pleine mutation, où la légitimité institutionnelle se heurte frontalement à une légitimité de rue. Le Pastef, seul contre tous, parie sur le fait que le soutien des masses sera toujours plus pesant que les coalitions de circonstance de ses adversaires. Un pari audacieux qui redéfinit les règles du jeu politique national et place le citoyen au centre d’un arbitrage historique.

La rédaction de Xibaaru