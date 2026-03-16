Cheikh Omar Diagne critique la politique économique du régime et pointe des incohérences

Lors de sa conférence de presse tenue ce lundi, Cheikh Omar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité And Ci Degg (RV/ACD), est revenu sur ce qu’il considère comme des contradictions entre le discours souverainiste du pouvoir et la réalité économique du pays.

Face aux journalistes, le leader politique a dressé un bilan particulièrement critique de l’action gouvernementale. Selon lui, les autorités actuelles passent davantage de temps dans des confrontations politiques et des polémiques, alors que les préoccupations quotidiennes des Sénégalais restent entières. Il a ainsi estimé que le régime peine à poser des actes majeurs pour améliorer la situation du pays, appelant les dirigeants à délaisser les querelles politiques pour se concentrer sur les enjeux économiques et sociaux.

Abordant la question du financement de l’économie, Cheikh Omar Diagne a dénoncé le niveau élevé des taux d’intérêt pratiqués au Sénégal, qu’il situe autour de 7 %. À ses yeux, un tel niveau de crédit constitue un frein important à l’investissement et à l’expansion des entreprises locales. Il a également critiqué la forte présence de banques étrangères dans le système financier national, estimant que ces institutions privilégient souvent la rentabilité immédiate plutôt que l’accompagnement du développement économique à long terme. Dans cette perspective, il a plaidé pour une réforme en profondeur des secteurs bancaire, monétaire et assurantiel.

La question de la souveraineté économique a également occupé une place centrale dans son intervention. Le responsable du RV/ACD a relevé que, malgré les discours en faveur d’une plus grande autonomie économique, plusieurs secteurs stratégiques restent dominés par des opérateurs étrangers, notamment turcs, chinois ou encore des consortiums d’entreprises françaises. Selon lui, cette situation contraste avec l’ambition affichée de promouvoir de grands groupes nationaux, certains acteurs locaux ayant déjà été contraints de cesser leurs activités.

Enfin, Cheikh Omar Diagne s’est inquiété de l’évolution du climat des affaires au Sénégal. Il estime que le pays, pourtant reconnu pour sa stabilité politique et ses nombreux atouts, perd progressivement en attractivité. À titre d’exemple, il a évoqué le cas de la Côte d’Ivoire qui, selon lui, attire aujourd’hui des investissements importants, notamment en provenance d’Allemagne, au détriment de Dakar.