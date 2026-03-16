Cheikh Omar Diagne acte sa rupture avec Pastef et dénonce une dérive idéologique

Lors d’une conférence de presse organisée ce matin, Cheikh Omar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité And Ci Degg (RV/ACD), a officiellement clarifié sa position vis-à-vis du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef). Il a annoncé une rupture assumée avec la formation aujourd’hui au pouvoir.

Face à la presse, le responsable politique a expliqué que, malgré l’engagement passé de son mouvement aux côtés de Pastef, cette collaboration appartient désormais au passé. Selon lui, lui et ses partisans ont longtemps soutenu ce combat, mais ils ne se mobiliseront plus pour ce parti.

Répondant aux critiques de ceux qui lui reprochent d’avoir appuyé Pastef par le passé, Cheikh Omar Diagne a tenu à défendre son choix. Il affirme ne nourrir aucun regret, estimant que son soutien reposait avant tout sur ses convictions et les principes qu’il disait alors partager avec le mouvement.

Le leader du RV/ACD justifie toutefois sa prise de distance par ce qu’il considère comme une transformation idéologique du parti. À ses yeux, Pastef se serait éloigné de la lutte pour la souveraineté nationale, qui constituait selon lui l’essence même de son engagement initial. Il accuse désormais la formation de privilégier des intérêts partisans, résumant cette évolution par l’idée d’un « parti placé avant la patrie », une orientation qu’il dit refuser catégoriquement.

Dans la même dynamique, Cheikh Omar Diagne s’est montré très critique envers ce qu’il appelle la tentation du « parti-État ». Il y voit une trahison des attentes du peuple sénégalais. Le responsable politique a également pointé une différence marquée entre les positions défendues par l’actuel pouvoir lorsqu’il se trouvait dans l’opposition et la manière dont il exerce aujourd’hui les responsabilités, évoquant une incohérence susceptible d’entamer la confiance des citoyens envers leurs dirigeants.