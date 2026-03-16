Accident sur la route Tambacounda–Gouloumbou : six morts et plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi matin sur l’axe Tambacounda–Gouloumbou, sur la Route nationale n°6 (RN6). Selon un bilan provisoire communiqué par les sapeurs-pompiers, le drame a fait au total vingt victimes.

L’alerte a été donnée à 8h18 signalant un accident entre les localités de Médina Sebinkely et Touba Darou Salam. Les secours sont arrivés sur les lieux à 8h34.

À leur arrivée, les équipes de secours ont constaté une collision particulièrement violente impliquant deux véhicules : un bus de marque Renault et un véhicule de transport de type Toyota, communément appelé « Cheikhou Chérifou ».

Le bilan provisoire fait état de vingt victimes. Parmi elles, dix personnes ont été grièvement blessées et quatre autres présentent des blessures plus légères. Six personnes ont malheureusement perdu la vie dans l’accident, leurs corps ayant été extraits des véhicules fortement endommagés.

Face à l’ampleur du drame, la 61e compagnie d’incendie et de secours a mobilisé d’importants moyens opérationnels. Deux ambulances, un fourgon pompe-tonne, un véhicule de secours routier – nécessaire pour désincarcérer deux victimes coincées dans les carcasses –, ainsi qu’un véhicule d’intervention et deux véhicules de commandement ont été déployés sur le site.

Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires les plus proches pour y recevoir les soins nécessaires, tandis que les dépouilles ont été transférées à la morgue.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident tragique qui plonge la région de Tambacounda dans la consternation.