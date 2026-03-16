Joal : 510 kg de chanvre indien interceptés par la gendarmerie

La gendarmerie nationale a porté un nouveau coup dur au trafic de drogue. Une opération menée par la Brigade de Recherches de Mbour, avec l’appui de la Brigade Territoriale de Joal, a permis la saisie de 510 kilogrammes de chanvre indien dans la localité de Mbodiène.

Agissant sur la base d’un renseignement signalant un débarquement en provenance de la Casamance, les gendarmes ont intercepté, vers une heure du matin, une pirogue transportant 17 colis de 30 kg chacun. La cargaison était en cours de transfert vers deux charrettes destinées à la distribution. Surpris en flagrant délit, les trafiquants ont pris la fuite, abandonnant la drogue et le matériel sur place.

Le matériel saisi comprend la pirogue, deux moteurs hors-bord de marque Yamaha (40 et 15 chevaux), deux charrettes, un cheval de robe blanche ainsi qu’un téléphone portable de marque Tecno. Les individus identifiés sont actuellement en fuite et font l’objet de recherches actives.

L’enquête se poursuit afin de remonter la filière et démanteler le réseau.