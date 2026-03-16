Plus d’un milliard de francs CFA en billets noirs saisis par les Douanes

Les Douanes sénégalaises ont frappé un grand coup dans leur lutte contre le faux monnayage. Une nouvelle saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 1 001 057 125 francs CFA a été réalisée dans la région du Centre, confirmant l’efficacité de l’opération « Coup de poing » contre la criminalité financière.

Les agents de la Subdivision des Douanes de Kaolack ont intercepté 695 coupures de 100 dollars et 2 931 coupures de 500 euros lors d’une opération menée grâce à un renseignement exploité avec précision. La filature a permis d’interpeller trois individus à Dioffior, dans la région de Fatick, en possession des billets. Les suspects ont été placés en garde à vue et seront déférés devant le parquet de Kaolack.

Cette saisie spectaculaire intervient quelques jours seulement après une autre opération dans la même zone, où les Douanes avaient déjà mis la main sur des billets noirs d’une valeur de 730 millions de francs CFA. Les autorités affirment que les investigations se poursuivent pour démanteler les réseaux de faussaires actifs dans la région, soulignant que la lutte contre le faux monnayage reste une priorité nationale.