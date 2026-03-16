Sédhiou : 43 kilos de chanvre indien saisi…un trafiquant arrêté

Dans le cadre de sa mission de sécurisation à l’approche de la fête de Korité, la Brigade Territoriale de Sédhiou, appuyée par un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a mené une opération de patrouille le 15 mars 2026.

Au cours de cette mission sur la route régionale RR 21, à l’entrée du Pont Alioune Souane, deux individus à moto ont refusé d’obtempérer aux injonctions des gendarmes postés au contrôle de Diannah Malary. Ils ont foncé sur le dispositif, déclenchant une course-poursuite.

Les forces de l’ordre sont parvenues à appréhender l’un des fugitifs, de nationalité sénégalaise, en possession d’un sac contenant 43 kilogrammes de chanvre indien. La moto utilisée par les trafiquants a été retrouvée et saisie près d’une rivière, non loin du lieu de l’arrestation.