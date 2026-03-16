L’Iran se dit prêt «à aller aussi loin que nécessaire» dans la guerre

Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré lundi que l’Iran était prêt à aller « aussi loin » que nécessaire, dans la guerre opposant depuis le 28 février son pays à Israël et aux États-Unis.

« Je pense qu’à présent, ils ont retenu la leçon et compris à quel genre de nation ils avaient affaire : une nation qui n’hésite pas à se défendre et est prête à poursuivre la guerre jusqu’au bout, où qu’elle mène, et à aller aussi loin que nécessaire », a déclaré Abbas Araghchi devant la presse dans des propos repris par RFI.