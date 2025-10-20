Affaire Gaïndé Macky : Le verdict est tombé

6 mois dont un mois ferme, c’est la peine rendue contre Daba Mbodji alias Gaïndé Macky. Elle a été reconnue coupable de discours contraire aux bonnes mœurs.

La militante de l’Apr était poursuivie pour offense à une personne exerçant une fonction relevant des prérogatives du président de la République, en l’occurrence Ousmane Sonko, ainsi que pour discours contraires aux bonnes mœurs et injures publiques à l’égard d’un groupe de personnes (les militants du Pastef), par le biais d’un système informatique, rappelle Seneweb.

Dans son délibéré, le tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé la prévenue des infractions d’offense et d’injures avant de retenir celle de discours contraire aux bonnes mœurs. Lors de son procès, le ministère public avait requis six mois de prison ferme.