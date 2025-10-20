Lamignou Darou et Boy Dakar condamnés à un mois de prison

Le verdict est tombé dans l’affaire des influenceurs Lamignou Darou et Boy Dakar ont été condamnés à six mois de prison, dont un mois ferme, à l’issue de leur procès en flagrant délit tenu le mercredi 8 octobre.

Les deux hommes avaient été placés sous mandat de dépôt le jeudi précédent, sur décision du procureur de la République, après leur déferrement au parquet.

Selon les éléments du dossier, Lamignou Darou était poursuivi pour discours contraires aux bonnes mœurs, tandis que Boy Dakar répondait de fabrication et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, en plus de propos jugés indécents.

Initialement convoqués pour audition, les deux influenceurs avaient finalement été placés en garde à vue avant leur incarcération. Leur condamnation marque un nouvel épisode dans la série d’affaires visant certains acteurs des réseaux sociaux, accusés de dérives verbales et de contenus inappropriés.