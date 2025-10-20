Amadou Ba rend hommage à Abdou Aziz Mbaye

Le Sénégal pleure la disparition d’Abdou Aziz Mbaye, président de l’Association des communicateurs traditionnels du Sénégal. Véritable pilier de la tradition orale, il laisse derrière lui un héritage culturel et spirituel inestimable. Amadou Ba a salué la mémoire d’un homme d’engagement, de rigueur et de parole.

« Le Sénégal perd une grande figure de sa tradition orale, avec le rappel à Dieu d’Abdou Aziz Mbaye, président de l’Association des communicateurs traditionnels du Sénégal. J’ai connu un homme de rigueur, qui servait avec dévouement comme agent du contrôle économique avant de se consacrer pleinement à la parole, à la culture et à la transmission de nos valeurs. Par son éloquence, sa sagesse et son engagement constant, il a incarné la parole juste et la transmission fidèle de nos valeurs culturelles. Sa voix, symbole de la mémoire collective, a contribué à préserver l’identité et la richesse spirituelle de notre nation. À sa famille, à ses proches, aux communicateurs traditionnels et à l’ensemble du monde culturel, j’adresse mes condoléances les plus sincères. Que le paradis soit sa demeure éternelle et que son héritage continue d’éclairer les générations futures », a-t-il témoigné.

Abdou Aziz Mbaye était connu pour son engagement sans faille en faveur de la préservation du patrimoine immatériel sénégalais. Par sa voix, sa sagesse et sa profonde connaissance des traditions, il a marqué plusieurs générations de communicateurs traditionnels.