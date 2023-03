Affaire Hadjibou Soumaré : Bougane dénonce une judiciarisation de l’espace public

Abordant l’affaire de l’ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré, qui s’est terminé par la garde à vue de ce dernier par les limiers de la Sûreté urbaine, Bougane Guèye Dani a dénoncé hier la judiciarisation de l’espace public.

« Et, je dois dire que la judiciarisation de l’espace politique dévoile une peur du Président Macky Sall et de son régime. Comment sur la base d’interrogations, en lieu et place de pouvoir apporter des éléments de réponses, l’on cherche à intimider un citoyen sénégalais. Monsieur le Président l’Etat de droit est la seule demande sociale. Respectez les droits des citoyens, respectez les droits des opposants. Respectez les droits de la société civile et de la presse » a dit le leader de Gueum sa Bopp repris par Le Témoin.

« Enfin, par rapport à la situation politique, j’invite toute l’opposition au dialogue. Malgré nos différences, transcendons nos difficultés et points de désaccords car nous sommes engagés pour le même combat. Celui de barrer la route pour une troisième candidature du Président Macky Sall et de mener le combat pour un processus électoral transparent » a encore soutenu Bougane Guèye Dani.