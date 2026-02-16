Affaire Modou Fall : Le procureur requiert 6 mois ferme

Le chroniqueur de la Sen TV, Modou Fall, a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits pour diffusion de fausses nouvelles. Lors d’une émission dans laquelle il commentait l’actualité, il avait déclaré que le régime voulait faire porter la responsabilité de la manifestation à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à l’opposition. C’est ainsi que le procureur de la République s’est autosaisi et a demandé son arrestation.

À la barre, Modou Fall a contesté les faits de diffusion de fausses nouvelles. Il s’est défendu en soutenant avoir tenu ces propos pour alerter. Il a rappelé que le Premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré que des hommes politiques finançaient les étudiants.

Dans ses observations, le procureur a estimé que le chroniqueur est coupable des faits et a requis six mois de prison ferme.

La défense, assurée par Maitres El Hadj Diouf, Aboubacry Barro et Alphonse Faye, a plaidé la relaxe, car il n’y a pas de fausses nouvelles, d’autant plus que les propos de leur client avaient déjà été tenus par le Premier ministre.

L’affaire est mise en délibérée au 23 février prochain.

Source : Seneweb