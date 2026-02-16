Affaire homosexualité : la ministre Yassine Fall fait le point sur la situation des détenus

Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, la ministre Yassine Fall a présenté un état des lieux précis concernant les détenus incarcérés pour des faits liés à l’homosexualité. Selon ses chiffres, 26 personnes sont actuellement réparties entre deux établissements pénitentiaires majeurs : 19 à la Maison d’arrêt de Rebeuss et 7 à la Prison du Cap Manuel.

La ministre a tenu à rassurer sur les conditions de détention. Elle a indiqué que le médecin-chef suit de près la situation sanitaire des prisonniers et que des mesures spécifiques ont été mises en place pour les personnes séropositives. Celles-ci bénéficient d’un suivi médical adapté, dans le souci de préserver leur santé tout en garantissant que cela « n’impacte pas la santé des autres détenus ».

Yassine Fall a insisté sur le fait que ces dossiers sont « suivis à la lettre », traduisant une vigilance particulière dans la gestion des populations carcérales vulnérables et le respect des procédures légales.