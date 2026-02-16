Dakar : 127 personnes interpellées lors d’une opération nocturne

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine, le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, chef de la Sécurité régionale de Sécurité publique (SRSP) de Dakar, a supervisé une vaste opération coup-poing durant la nuit du dimanche 15 au lundi 16 février 2026, de 20h à 06h. Plus de 200 policiers en tenue et en civil ont été déployés dans les zones criminogènes de la capitale sénégalaise.

À l’issue de ce coup de filet, 127 individus ont été interpellés, dont un pour tentative de meurtre sur un policier, selon des sources de Seneweb.

L’opération, qui s’est déroulée sur une période de dix heures, a mobilisé d’importants effectifs policiers déployés stratégiquement dans les secteurs identifiés comme foyers de criminalité. Les forces de l’ordre ont ratissé méthodiquement ces zones à risque, permettant l’interpellation d’un nombre significatif de contrevenants.

Sur les 127 personnes appréhendées, 72 l’ont été pour vérification d’identité, tandis que 20 individus ont été arrêtés pour ivresse publique manifeste. Trois personnes ont été interpellées pour nécessité d’enquête.

L’arrestation la plus marquante de cette opération concerne un individu appréhendé pour tentative de meurtre d’un agent dans l’exercice de ses fonctions. Les forces de l’ordre ont également procédé à l’arrestation de quatre personnes pour rébellion, vol en réunion et entrave à une action policière, témoignant de la violence de certaines confrontations survenues au cours de la nuit.

Le volet criminalité violente s’est avéré particulièrement dense. Un individu a été arrêté pour association de malfaiteurs et vol avec violence. Trois personnes ont été interpellées pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit et recel, tandis qu’une autre a été appréhendée pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence. Une personne a été arrêtée pour vol commis la nuit, et quatre autres en flagrant délit de vol.

Les violences interpersonnelles ont également été ciblées par cette opération. Quatre individus ont été interpellés pour violences et voies de fait ainsi que détention illégale d’arme blanche, tandis que deux autres l’ont été pour violence et voie de fait. Cinq personnes ont été arrêtées pour rixe sur la voie publique.

Le volet stupéfiants a donné lieu à des saisies importantes. Un individu a été arrêté pour détention et trafic d’ecstasy, avec la saisie de 34 comprimés. Trois personnes ont été interpellées pour offre et cession de chanvre indien, les forces de l’ordre mettant la main sur 38 cornets de cette substance.

Deux prostituées ont été appréhendées pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, infraction.

Au chapitre des saisies, les policiers ont procédé à la confiscation de 113 pièces diverses pour infractions au code de la route, illustrant l’ampleur du contrôle routier effectué durant cette opération nocturne.