Incendie au département des Finances et du Budget : La réaction du ministère

Le Ministère des Finances et du Budget a tenu à rassurer l’opinion publique suite à un incident survenu dans ses locaux. Par voie de communiqué, l’institution informe qu’un « incendie s’est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février 2026, dans une partie des locaux du Ministère ».

L’alerte a été rapidement donnée, permettant une réaction prompte des unités de secours. Selon les autorités, « l’intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser la situation dans les plus brefs délais ». Ce professionnalisme a été salué par le ministère qui a tenu à remercier les services de secours pour leur réactivité exemplaire.

Concernant le bilan humain et matériel, les nouvelles sont rassurantes. Le communiqué précise qu’à l’heure actuelle, « la situation est totalement sous contrôle » et qu’« aucune victime n’a été constatée ».

Malgré l’ampleur potentielle du sinistre, l’administration ne compte pas fermer ses portes. Le ministère indique que « les activités se poursuivent normalement, sous réserve des mesures organisationnelles prises à titre préventif ». En conclusion, les autorités appellent au calme et à la vigilance face aux rumeurs, invitant les acteurs à « faire preuve de responsabilité et à s’en tenir aux informations officielles ».