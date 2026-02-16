Opération policière : 321 personnes interpellées

La police nationale a mené une opération d’envergure sur l’ensemble du territoire national durant la nuit du 14 au 15 février 2026, sous la supervision de la Direction de la sécurité publique (DSP). Cette descente policière, destinée à renforcer le sentiment de sécurité, s’est soldée par l’interpellation de 321 individus, dont un présumé meurtrier et des auteurs présumés de délits graves.

L’opération a permis d’appréhender un large éventail de contrevenants. Sur les 321 personnes interpellées, 208 l’ont été pour vérification d’identité, tandis que 26 individus ont été arrêtés pour ivresse publique et manifeste. Les policiers ont également procédé à 26 interpellations pour nécessités d’enquête.

Parmi les arrestations les plus graves figurent celle d’un présumé meurtrier, selon des sources de Seneweb. Deux individus ont été arrêtés pour détournement de mineur et viol collectif suivi de grossesse, tandis qu’une personne a été appréhendée pour harcèlement sexuel et menace de mort. Un individu a également été interpellé pour détention d’arme blanche.

Le volet stupéfiants de cette opération s’est révélé particulièrement fructueux. Les policiers ont interpellé trois personnes pour détention et usage de chanvre indien, sept autres pour détention et usage collectif de cette même substance, et un individu pour détention de hachis. Une personne a été arrêtée pour offre et cession d’ecstasy, deux pour usage de produit cellulosique, et deux autres pour détention et usage de kush.

Concernant les autres atteintes aux personnes, les limiers ont procédé à l’arrestation d’un individu pour homicide involontaire par accident de la circulation routière et d’un autre pour coups et blessures volontaires avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de 14 jours. Deux personnes ont été appréhendées pour rixe sur la voie publique, et cinq individus pour violence et voies de fait.

Les infractions contre les biens n’ont pas échappé à la vigilance des policiers. Douze personnes ont été interpellées pour vol, quatre en flagrant délit, et une pour tentative de vol. Un individu a été arrêté pour recel, cinq pour association de malfaiteurs, et un pour destruction de biens appartenant à autrui. Une personne a été interpellée pour racolage actif sur la voie publique et une autre pour occupation illégale de la voie publique.

Au chapitre des saisies, les forces de l’ordre ont mis la main sur sept cornets et un joint de chanvre indien, douze comprimés d’ecstasy, ainsi que 0,5 gramme de hachis. L’opération s’est également traduite par la mise en fourrière de 21 véhicules automobiles et 143 motos. Les policiers ont procédé à la saisie de 888 pièces diverses.

Le bilan financier de cette opération fait état de 1.148.000 francs d’amendes forfaitaires infligées pour diverses infractions au code de la route et autres manquements réglementaires.

Cette vaste opération de sécurisation témoigne de la volonté des autorités de maintenir l’ordre public et de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire national.

Source : Seneweb