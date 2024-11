Affaire Moustapha Diakhaté : Me El Hadji Diouf parle de « procès politique »

Le procès de Moustapha Diakhaté continue. Lors de son plaidoirie, Me El Hadji Diouf a défendu son client. Selon lui, l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar cherche à conscientiser son peuple. La robe noire parle de procès politique pour museler son client.

« Il faut arrêter la récréation. Ce procès est un procès politique. Il fallait trouver un moyen de l’envoyer en prison. Il y a même un cafouillage du maître des poursuites. On lui cherchait depuis longtemps la petite bête. Vous ne pouvez pas nous imposer votre façon de comprendre le wolof. Le dictionnaire du procureur n’a aucune authenticité scientifique. La définition de ‘Alkou’ dont il a donnée, cela veut dire un peuple dupé et abusé. Ce n’est pas des injures. On cherche la bête pour faire taire un éminent intellectuel. La justice ne doit pas être utilisée pour brimer et abattre des adversaires politiques. On ne peut pas suivre les instructions du chef du gouvernement. Vous êtes notre dernier rempart. Ne faites pas la justice des vainqueurs. Relaxez purement et simplement pour rassurer le peuple sénégalais que la justice ne peut pas être confisquée », a-t-il déclaré.