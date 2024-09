Affaire ONAS : Vicas annonce une plainte contre Cheikh Dieng

Le scandale de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) opposant l’ancien directeur général au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye n’a pas encore connu son épilogue. Un autre épisode du feuilleton démarre avec le Directeur général de VICAS. Lors d’un point de presse, Mamadou Diour a annoncé une plainte contre Cheikh Dieng pour qu’il s’explique sur les déclarations faites lors de sa dernière conférence de presse.

« Notre avocat va lui remettre la citation directe. On n’a pas encore mis la main sur lui. Car, nul ne peut se payer le luxe de jeter en pâture une entreprise comme la nôtre qui a plus de 100 employés », fulmine-t-il. Rejetant d’un revers de main les accusations de gré à gré, Mamadou Diour souligne que deux principaux ensemble de contrats sont en cause : un appel d’offres restreint au profit de Delgas et Taysir Kheweul et une entente directe.