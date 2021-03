Affaire Sonko : Malick Wade Gueye réclame…toute la vérité

MES CHERS COMPATRIOTES, EXIGEONS A OUSMANE SONKO D’ALLER FAIRE FACE A ADJI SARR.

« Le mensonge peut cacher temporairement la vérité, mais il oublie qu’aucun nuage ne peut cacher éternellement le soleil » (Hazouz Hacène).

L’affaire Ousmane SONKO – Adji Rabi SARR doit être tirer au clair au grand dam de tout le peuple sénégalais. Nous avons tous besoin de savoir la Vérité et rien que la Vérité pour avoir le cœur net sur ce soi-disant complot. Je ne crois pas au complot comme bon nombre de sénégalais, il y a anguille sous roche lorsque SONKO a affirmé de s’être rendu au salon de massage Sweet-beauté suite aux conseils d’un ami et d’un Oustaz qu’il ne citerait jamais jusqu’à l’extinction du soleil et ceci à l’insu de ses deux épouses, de ses gardes de corps et de ses amis, à l’heure du couvre-feu, en se déguisant en éboueur.

Les contradictions des témoins qui s’en sont suivies laissent planer le doute. La propriétaire du salon soutient que Sonko avait confondu son salon à un autre ayant presque le même numéro de téléphone alors que ce dernier, lors de sa conférence de presse dit être orienté vers ce salon par un ami proche. Il y’a beaucoup d’incongruités dans cette affaire. La fuite de l’audio relatant que la fille a décrit toutes les marques se trouvant sur le corps de SONKO jusqu’aux parties intimes est plus que explosive. Nous remarquons tous que Sonko évite à tout prix Adji Rabi SARR.

Depuis le dépôt de la plainte de Adji SARR contre Ousmane SONKO, le Sénégal est en proie à des réactions intenses dans la capitale et au Sud du pays, ayant causé la mort de plus d’une dizaine de personnes, la perte de plusieurs centaines de milliards de francs et d’emplois provoquées par ses affidés, amplifiées par une partie de la presse et une certaine opposition rancunière, malhonnête qui ne parle que de mandats, d’élections, de gouvernement élargi et de nominations à des postes de responsabilité. La jeunesse a été jusqu’ici manipulée, les alliés du président Macky SALL harcelés et menacés pour étouffer l’affaire.

Malgré tout ceci, la situation actuelle commanderait une certaine lucidité au sein de toutes les franges de la population pour que jaillisse la vérité en toute bonne foi. Ne choisissons pas la facilité ni la capitulation car, il est plus facile de mentir que de dire la vérité dans notre pays, plus facile de trahir que de rester fidèle à ses convictions par bonne foi, plus facile de fuir que de s’engager pour la bonne marche du Sénégal, plus facile de faire semblant d’oublier que d’exhiber la vérité pour chasser les démons de la division. Nous ne devons pas choisir la FACILITÉ au point de compromettre le bonheur d’être à l’aise face à notre conscience humaine qui appelle la vérité. La vérité met à l’aise toute personne honnête, sincère et courageuse devant une épreuve de la vie.

Soyons donc courageux et véridiques car le courage c’est chercher la vérité et la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, nous rabaisse, nous fait peur et empêche de faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles ou aux huées fanatiques quand triomphe le mal. Nous sommes un peuple croyant, dissipons toute peur pour exiger la vérité dans tous les cercles concentriques de notre société.

Crier à tue-tête d’être patriote ne doit pas nous convaincre jusqu’à refuser la vérité. Le populisme ne mène pas au bien-être ni à la révolution rêvée. On dirait que le patriotisme sénégalais est malheureusement le refuge des idiots qui suivent aveuglément les marchands d’illusions, menteurs et manipulateurs. Nous devons exiger la vérité et ensuite combattre le mensonge d’où il se situe.

Après les 10 millions de prime des députés en passant par l’affaire des 94 milliards accusant Mamadou Mamour DIALLO de détournement de deniers publics, les multiples déclarations de Sonko sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal, je me suis dit qu’il nous faut bien veiller sur le devenir de notre pays car cet homme sait manier les occasions pour faire le larron sur la scène politique.

Le Sénégal mérite des hommes et des femmes de valeur pour conduire sa marche vers l’avenir. « Qui aime son peuple lui évite les foules à risques » et lui verse sa tribu. Malheureusement, Sonko n’aime pas son peuple, il appelle et crée les foules à risques en se pavanant dans Dakar malgré la pandémie, refusant d’aller répondre à la justice pour faire face à Adji Rabi SARR. Souvenons-nous de tout ce que cet homme a posé comme acté depuis son entrée en politique jusqu’ici ; « Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ».

De sa radiation jusqu’à sa participation à la dernière élection présidentielle, il a toujours accusé d’honnêtes citoyens et récusé toutes nos Institutions et ceux qui les incarnent. Il dit même n’avoir jamais donné le titre de « PRÉSIDENT » à Monsieur Macky SALL. Il a traité ses collègues de députés de tous les noms et les juges d’être des corrompus. Voilà l’homme qui veut faire croire aux sénégalais qu’il est un saint qui s’est rendu dans un salon de massage la nuit à l’insu de ses deux épouses.

L’homme qui était le bras droit de Monsieur Tahibou NDIAYE, l’homme qui a créé ATLAS et MERCALEX, AB- PARTENERS. Des accusations, des calomnies, des menaces, des injures, aujourd’hui des morts, des blessés, des détenus avec la désacralisation de nos Institutions et de notre administration publique et privée par un maillage extrêmement vile allant jusqu’à obtenir les numéros privés des hautes autorités de l’Etat pour les menacer et les injurier.

Si nous ne faisons pas gaffe, nous risquons de le regretter toute notre vie durant, le Sénégal doit nous coûter tout ce que le pouvoir coûte à Ousmane SONKO et ses thuriféraires pour s’emparer du pouvoir. C’est un devoir citoyen et tout Sénégalais de bon teint doit s’y atteler.

Les journalistes d’investigation doivent donner la primauté de leur fonction à éclairer la lanterne des Sénégalais que nous sommes pour mériter leur fonction. A Cheikh Yerim SÉCK, Mouth BANE, Pape Ngagne NDIAYE, Abdoulaye DER, Issa Thioro GUEYE, Babacar BA, Ousmane SENE, Madiambal DIAGNE, Papa Djibril FALL et tous les autres, je vous demande de faire éclater la vérité et rien que la vérité pour que vive le Sénégal. Faites tout pour que SONKO aille répondre à la justice avec son pool d’avocats afin que les sénégalais puissent tous savoir exactement ce qui s’est réellement passé.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille.