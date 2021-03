Affaire Sonko : Les Guy Marius, Clédor et Assane Diouf seront-ils libérés ?

« Décrispation : Guy Marius Sagna, Birame Soulèye Diop et les 70 manifestants arrêtés vers un contrôle judiciaire. Le camp du pouvoir va lâcher du lest.

À présent que l’opposition est dans une dynamique de ne plus tenir de manifestations, le parquet de Dakar et le doyen des juges vont, dans une période très prochaine, entendre les personnes arrêtées dans les troubles et délits d’atteinte à la sûreté de l’État liés à l’affaire Ousmane Sonko, pour sans doute les mettre en liberté provisoire pour les uns ou en contrôle judiciaire pour les autres.

Il y a près de 70 prisonniers dont les plus célèbres sont Guy Marius Sagna, Abass Fall et Birame Soulèye Diop de Pastef ou encore Clédor Sène et Assane Diouf. Le ministère de la justice travaille avec le parquet de Dakar pour voir les modalités judiciaires les plus appropriées pour les remettre en liberté rapidement.

La plupart des mis en cause sont en instruction et seul le juge peut les élargir. Il ne serait donc pas surprenant que dans les jours à venir, une vague d’auditions soit programmée au tribunal de Dakar pour les entendre dans le fond et les libérer immédiatement après leur face à face avec les différents juges d’instruction en charge de leurs dossiers. Guy Marius Sagna a suspendu sa grève de la faim suite au ndiguel de Serigne Mountakha. ».