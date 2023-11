Affaire Sonko : Pape Sarr répond aux 84 intellectuels

84 ploucs en procrastination

Le paysage sénégalais vient de s’entâcher d’un nouvel outil d’agitation politique contre l’état sous Macky SALL et 84 ploucs en file indienne mentale derrière Diouf le matou complexé de Columbus et son ami d’Africa Gnakk Djom Center le bien nommé Aline TINE. La particularité de ce machin est d’être composé d’un grand nombre d’homosenegalensis de renoms quelque peu oubliés par le système après avoir presque tous été grassement entretenus par celui-ci. Il s’agit pour grande partie de personnes qui auraient souhaité jouer de grands rôle dans la gouvernance du Yoonu Yokute qu’ils ont tous supporté pour se débarrasser d’une wadésie qui les a savamment déposés sur le carreau après de courtes gloires pour certains. Le motif de leur procrastination à intervenir depuis 2021 si tant est qu’ils existent depuis cette date c’est qu’ils n’ont jamais eu le courage d’affronter l’ogre de Mars 2021 quand Sonko confondu par Adji SARR dans un Yakatan présumé avait juré de brûler le pays. Ils rêvaient alors tous d’une remise à zéro de Ndoumbélane avec un Macky SALL débarrassé par la rue par la force des sonkolaits. Ils savent tous que c’était mal mais cela nourrissait aussi leur dessein inavoué de faire tomber le meilleur Président de la République du Sénégal depuis que ce pays existe. C’était vraiment mal connaître le Lion de Guédé et ce peuple qui le soutient mordicus et qui vient d’en faire la plus brillante des démonstrations lors du Conseil Présidentiel Territorialisé de Kaffrine, après les grands bains de foule de Kédougou et de Kaolack.

A propos de ces 84 ploucs signataires d’un torchon dont ils ne peuvent se glorifier, on peut même s’émouvoir de la perte de talents de certains d’entre eux qui ont eu pignon sur rue mais qui ont malheureusement dealé avec le régime de Wade avant de se retrouver au sol faute de roulement suffisant pour tenir debout longtemps une fois qu’on a flirté avec l’ogre dont « Leel ibn Ndel » (le chauve, fils de Boule à zéro) appelé à l’époque Monsieur 10% constituait certainement le visage le plus marquant. Dans cette meute de ploucs en constante procrastination, qui a fini par accoucher d’un torchon à la fois honteux et mémorable il est aisé de remarquer Mbaye le frère utérin de « Taxi arrête » sérieux DG de cette société de prédation numérique qui se nourrit encore des milliards des gorgorlous tout en continuant à les sevrer de pass internet aussi honteux qu’abusifs. Mon ancien et brillant constitutionnaliste ayant choisi de ne raisonner qu’avec la meute est toujours dans les signatures de machination contre l’état parce que servir pour lui n’est plus que se dresser devant son état ou son gouvernement. La prestance de son QI d’ancien enfant de troupe n’a jamais résisté à la grande volatilité de la matière grise lorsqu’on se coltine des confusions humaines comme Aline TINE. Le fait est que certaines personnes sont toxiques et leur fréquentation réduit inexorablement à la bêtise et je dois confesser que la plupart des personnes listées sur cette nomination de ploucs pro Sonko sont malheureusement des personnes dignes de foi manipulées par quelques fortes têtes en désuétude. Mal leur en prit de s’illustrer ainsi dans cette démarche qui ne fait pas honneur à leur rang et à l’excellente réputation dont ils pourraient jouir dans ce pays et pour la postérité. Je ne crois pas avoir lu le nom de Grand Kader le walo-walo, devenu adepte de ces circonvolutions lexicales anti Macky, et autres circonlocutions détournées et abjectes, de cadres déçus par le Lion qu’ils ont accompagné et dont ils attendaient grades et trophées.

Ces gens avaient fini par avoir foi en Sonko, le plus idiots des prétendants au trône depuis que le Sénégal indépendant existe. Voici quelqu’un qui a cristallisé en 2 ans l’espoir de la plus grande frange de la jeunesse, même si c’est à la faveur d’un Yakatan supposé, retentissant et mémorable, et qui a choisi de faire du gatsa-gatsa sa carte maîtresse au point d’être à ce jour réduit à un numéro de prisonnier, virevoltant désormais entre l’hôpital ou le conduit son suicide mal enclenché, et les prisons de Sébikhotane ou du Cap Manuel.

Sonko a joué et a perdu ; sa vie politique est désormais un mirage auquel ni la Cedeao ni aucune pression des « panafricons » et autres sonkocerkosés qui appellent à manifester ce jour 17 Novembre 2023, ne pourra rien changer. Alors émarger sur une liste de ploucs après avoir procrastiné de tergiversations depuis 2021 sur le service à rendre au peuple est vraiment ridicule et sot. Ma consœur Leila pense a raison qu’ils auraient pu cotiser pour participer à l’effort de réduction des abris provisoires au lieu de s’illustrer dans cette voie scabreuse ; Rien que les voir ainsi s’époumoner dans la vile critique stérile ne fera que mettre en exergue le larbinisme malvenu au service d’un prédateur, de ces gens qui jouissaient jusqu’ici d’une présomption d’intelligence et d’un grand respect du peuple. La sonkocerkose avait prédit que Sonko « kouko song sankou », il semble désormais que Sonko « koukoy sotleh sankou ».

Après tout, on peut se demander à l’instar de mon amie, la très combattante Ndeye SOW Leila (meilleure essayiste et analyste du phénomène Sonko) où étaient ces 84 personnes quand Sonko appelait au gatsa-gatsa, à l’insurrection, à la sédition et aux multiples thiockis ? Espérons que pour les quelques manipulés de la liste des 84 ploucs, il y’aura suffisamment de lumière pour que certaines valeurs étalons de la ressource humaine sénégalaise se départissent pour de bon de la supercherie du leader de Gnakk Djom Center et des grimaces du matou de Columbus.

Sénégal ci kanam rek !!! Dieu est aux commandes. Vive la République ! Vive Macky SALL !

Pape SARR

Duc de Diapal